『花台 丸太風 グリーンベース 25cm 花置き インテリア台 台 ディスプレイ インテリア【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 13時 02分に出品され03月30日 13時 02分に終了予定です。即決価格は8,385円に設定されています。現在733件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【本体サイズ（約）】
直径25×高さ53cm
【材質】
天然木(パイン) ラッカー塗装
【重量（約）】
5kg
【耐荷重（約）】
5kg
【原産国】
インドネシア
【組立て区分】
完成品
グリーンベース グリーン ベース 花台 天然木 ホワイト ナチュラル プランターベース おしゃれ 観葉植物 インテリア 造花 ガーデン ウェディング
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¥ 8330
ディスプレイラック ハート型ＫＤ ＢＫ ブラック 1台 ディスプレイ 什器
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落札価格8385円
733 入札履歴
終了
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