『花台 丸太風 グリーンベース 25cm 花置き インテリア台 台 ディスプレイ インテリア【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 13時 02分に出品され03月30日 13時 02分に終了予定です。即決価格は8,385円に設定されています。現在733件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【本体サイズ（約）】

直径25×高さ53cm

【材質】

天然木(パイン) ラッカー塗装

【重量（約）】

5kg

【耐荷重（約）】

5kg

【原産国】

インドネシア

【組立て区分】

完成品





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