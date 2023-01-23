『Nゲージ 4198 東武50000系50000型増結中間4輛 (塗装済完成品)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月13日 13時 08分に出品され05月13日 13時 08分に終了予定です。即決価格は8,385円に設定されています。現在735件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Nゲージ 4198 東武50000系50000型増結中間4輛 (塗装済完成品)
【商品説明】
・対象性別 :男の子
【サイズ】
高さ : 3.10 cm
横幅 : 18.90 cm
奥行 : 20.40 cm
重量 : 360.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8385円
735 入札履歴
終了
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