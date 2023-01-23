『Nゲージ 4198 東武50000系50000型増結中間4輛 (塗装済完成品)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月13日 13時 08分に出品され05月13日 13時 08分に終了予定です。即決価格は8,385円に設定されています。現在735件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Nゲージ 4198 東武50000系50000型増結中間4輛 (塗装済完成品)



【商品説明】

・対象性別 :男の子



【サイズ】

高さ : 3.10 cm

横幅 : 18.90 cm

奥行 : 20.40 cm

重量 : 360.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。