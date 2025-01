CD/足立佳奈/Seeker (2CD+Blu-ray) (完全生産限定盤)【お歳暮】

商品情報

足立佳奈 (アダチカナ あだちかな)

2023年2月15日 発売



足立佳奈、デビュー5周年を記念し2023年2月15日リリースする4thアルバム。

話題のシンガーソングライターTani Yuukiとコラボした「ゆらりふたり」を含む毎月連続配信リリース楽曲全てと、新曲をコンパイルした約1年3か月ぶりのオリジナルアルバム!



CD:1

1.Seeker

2.オーマイガール

3.Me

4.ゆらりふたり

5.DATE

6.4321

7.いまだけ

8.リミット

9.WALK

10.Life Goes On

11.今が一番ここちいい

12.カンパイ

CD:2

1.笑顔の作り方〜キムチ〜

2.フレーフレーわたし

3.私今あなたに恋をしています

4.You Your Yours

5.little flower

6.ひとりよがり

7.話がある

8.面影

9.ふたり

10.Good day

11.キミとなら

12.Film

BD:3

1.ADACHI KANA LIVE TOUR 2022〜あなたがいて〜 EX THEATER ROPPONGI

2.ADACHI KANA 5th Anniversary Live "Life Goes On" shibuyaWWWX