『トキ ショルダーバッグ TMS 1010 GY【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 07時 26分に出品され04月24日 07時 26分に終了予定です。即決価格は8,385円に設定されています。現在462件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

トキ ショルダーバッグ TMS 1010 GY



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー

・留め具の種類: ジッパー

・表地も裏地も日本製で裏地はSEK加工を加えられた抗ウイルス素材です。



【サイズ】

高さ : 6.40 cm

横幅 : 26.00 cm

奥行 : 30.40 cm

重量 : 400.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ トキ

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