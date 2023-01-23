『YJ スタンドクランプ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月09日 18時 38分に出品され05月09日 18時 38分に終了予定です。即決価格は8,384円に設定されています。現在582件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「ＹＪ」より引用"
【商品名】
YJ スタンドクランプ
【商品説明】
・仕様:アルミ製
・軽量なので、女性でも簡単に持ち上げられます。
・高さ調節：約87cm～150cm、重量：約1.6kg、キャリングケース付
【サイズ】
高さ : 13.00 cm
横幅 : 13.50 cm
奥行 : 89.00 cm
重量 : 2.02 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8384円
582 入札履歴
終了
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