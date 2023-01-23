『PETLIBRO 自動給餌器 猫 スマホ遠隔操作 自動餌やり機 中小型犬用 給餌器 猫 自動４重鮮度長持ち 2WAY給電 5L(ホワイト)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 02時 35分に出品され03月24日 02時 35分に終了予定です。即決価格は8,384円に設定されています。現在937件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
PETLIBRO 自動給餌器 猫 スマホ遠隔操作 自動餌やり機 中小型犬用 給餌器 猫 自動４重鮮度長持ち 2WAY給電 5L(ホワイト)
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 19.60 cm
横幅 : 20.10 cm
奥行 : 36.50 cm
重量 : 2.12 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8384円
937 入札履歴
終了
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