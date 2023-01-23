『ヒロコ コシノ オム ショルダーバッグ 横型タイプ ブラック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 10時 59分に出品され03月27日 10時 59分に終了予定です。即決価格は8,384円に設定されています。現在532件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ヒロコ コシノ オム ショルダーバッグ 横型タイプ ブラック
【商品説明】
・ショルダー全長:129cm
・ストラップの種類: ショルダー
・タテ24cmxヨコ30cmxマチ8cm
・ポケットの数:2(外側1/内側1)
・留め具の種類: ジッパー
・表地: フェイクレザー
・重量:350g
【サイズ】
高さ : 5.10 cm
横幅 : 32.80 cm
奥行 : 38.10 cm
重量 : 580.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8384円
532 入札履歴
終了
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