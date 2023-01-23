『ヒロコ コシノ オム ショルダーバッグ 横型タイプ ブラック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 10時 59分に出品され03月27日 10時 59分に終了予定です。即決価格は8,384円に設定されています。現在532件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ヒロコ コシノ オム ショルダーバッグ 横型タイプ ブラック



【商品説明】

・ショルダー全長:129cm

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ24cmxヨコ30cmxマチ8cm

・ポケットの数:2(外側1/内側1)

・留め具の種類: ジッパー

・表地: フェイクレザー

・重量:350g



【サイズ】

高さ : 5.10 cm

横幅 : 32.80 cm

奥行 : 38.10 cm

重量 : 580.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ヒロコ

コシノ

オム

ショルダーバッグ

横型タイプ

ブラック