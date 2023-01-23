『2269058-52-F カラーバンド3本セット(ブレスレット×3) YELLOW【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 04時 22分に出品され03月04日 04時 22分に終了予定です。即決価格は8,384円に設定されています。現在224件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
2269058-52-F カラーバンド3本セット(ブレスレット×3) YELLOW
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 2.79 cm
横幅 : 11.68 cm
奥行 : 15.00 cm
重量 : 40.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8384円
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終了
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