『キャーロ ディ ディアマンテ CHIARO DI DIAMANTE K10ピンクゴールド×ダイヤモンド ハートペンダントネックレス CHD0【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 08時 37分に出品され03月23日 08時 37分に終了予定です。即決価格は8,383円に設定されています。現在598件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キャーロ ディ ディアマンテ CHIARO DI DIAMANTE K10ピンクゴールド×ダイヤモンド ハートペンダントネックレス CHD0
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 3.80 cm
横幅 : 11.00 cm
奥行 : 19.00 cm
重量 : 60.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8383円
598 入札履歴
終了
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