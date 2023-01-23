熊野油脂 ディブ（DEVE） 3種のオイル コンディショナー （馬油・椿油・ココナッツオイル） 本体 (4513574025301) ×20個セット【まとめ買い特価！】【新年の贈り物】

商品情報

商品名：ディブ ３種のオイル コンディショナー（馬油・椿油・ココナッツオイル） 本体

内容量：480ml

ブランド：ディブ

原産国：日本



地肌と髪にうるおいと艶を与えるオイルコンディ

『保湿成分 馬油と椿油、ココナッツオイルをぜい沢にトリプルで配合した、地肌と髪にうるおいと艶を与えるオイルコンディショナーです。』

ダメージをうけて、パサついた毛先までしっかりケア。

ノンシリコン処方で髪と地肌に余分な負担をかけず、健やかに保ちます。

洗い流した後も、うるおってしっとりとした髪を保ち、ベタつかず、指通りなめらかなサラサラ美・艶髪に仕上げます。



JANコード:4513574025301





商品番号：101-*020-17591







区分: ヘアケア・スタイリング



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