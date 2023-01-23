『熊野油脂 ディブ（DEVE） 3種のオイル コンディショナー （馬油・椿油・ココナッツオイル） 本体 (4513574025301) ×20個セット【まとめ買い特価！】【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 20時 24分に出品され03月06日 20時 24分に終了予定です。即決価格は8,383円に設定されています。現在794件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名：ディブ ３種のオイル コンディショナー（馬油・椿油・ココナッツオイル） 本体
内容量：480ml
ブランド：ディブ
原産国：日本
地肌と髪にうるおいと艶を与えるオイルコンディ
『保湿成分 馬油と椿油、ココナッツオイルをぜい沢にトリプルで配合した、地肌と髪にうるおいと艶を与えるオイルコンディショナーです。』
ダメージをうけて、パサついた毛先までしっかりケア。
ノンシリコン処方で髪と地肌に余分な負担をかけず、健やかに保ちます。
洗い流した後も、うるおってしっとりとした髪を保ち、ベタつかず、指通りなめらかなサラサラ美・艶髪に仕上げます。
JANコード:4513574025301
商品番号：101-*020-17591
区分: ヘアケア・スタイリング
広告文責：アットライフ株式会社
TEL 050-3196-1510
商品パッケージ等は予告なく変更有。ご了承ください
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落札価格8383円
794 入札履歴
終了
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