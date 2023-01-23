キャットフード ライト 猫用 1〜6歳 チキン 成猫 肥満 お試し ドライ トライアル ( 1.8kg*6袋セット )/ サイエンスダイエット【年末の贈り物】

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キャットフード ライト 猫用 1〜6歳 チキン 成猫 肥満 お試し ドライ トライアル(体重管理 サイエンスダイエット SCIENCE DIET 肥満傾向の成猫用 アダルト用 アダルト猫用 1〜6歳用 1から6歳用 1〜6才用 1から6才用 1歳以上用 1才以上用 1800g [hc02f] [hc01a] [hc01b] [hc02c] [hc02d] [hc04e])/猫用品/ブランド：サイエンスダイエット/【発売元、製造元、輸入元又は販売元】日本ヒルズ・コルゲート/・単品JAN：52742353906/【キャットフード ライト 猫用 1〜6歳 チキン 成猫 肥満 お試し ドライ トライアルの商品詳細】栄養バランスに優れた製品で、適正体重を維持したい成猫におすすめ1〜6歳までの全ての猫種に対応お試しにもおすすめ脂肪分約47％オフ・カロリー約17％オフ*で理想的な体重管理をサポート *当社「アダルト チキン 成猫用」ドライ製品との比較高品質なたんぱく質を使用し、食物繊維で満腹感を維持マグネシウムの量を調整し、適切な栄養バランスで、ストルバイト尿石に配慮ビタミンEとオメガ3＆6脂肪酸を含み、健康な皮膚と美しい被毛をサポート/cate50p20