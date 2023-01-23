『木製スタンド付きフードボウル 850ML ペットボウル フードボウル セラミック 猫用 犬用 犬猫用 猫食器 陶器 ウォーター ボウル 犬猫【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 02時 54分に出品され03月29日 02時 54分に終了予定です。即決価格は8,383円に設定されています。現在744件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

木製スタンド付きフードボウル 850ML ペットボウル フードボウル セラミック 猫用 犬用 犬猫用 猫食器 陶器 ウォーター ボウル 犬猫



【商品説明】

・【体に負担がかからない 】首を曲げすぎない高さで、猫ちゃんの餌の吐き戻しを軽減する設計です。首や腰などの負担も考慮した傾斜となっています。

・【安定＆お手入れ楽々】陶磁器のエサ皿は重量感があり食事中も安定するので、ペットが緊張せずに落ち着いてごはんを食べることができます。全体に基本丸い設計、アクティブな愛猫も目に当たるなど怪我する心配がありません。ボウルとスタンドは分離式の設計なので、食べ終わったら取り出しやすくて清潔のも便利です。

・【安心安全＆お手入れやすい】食器台は、耐久性のある天然の竹素材で作られ、菌の繁殖には抑える効果があります。ボウルは高品質のセラミック素材でできており、プラスチック製より小さいな傷をつけにくく、猫ニキビの防止にも役たつA



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。