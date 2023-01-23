充電式 4200ML 強力加湿 おしゃれ スチーム式 加湿器 寝室 アロマ 自動首振り 大容量 小型 乾燥対策 加湿機 車載 部屋 卓上 USB 保湿 オフィス 静音【2024年最新】

商品情報

基本仕様：

動作電圧：5V

本体寸法：80*155mm

材質：ABS/PP、シリカゲル

効率：5W



セット詳細：

寸法：200*430mm

効率：28W

タンク容量：4.2L

パッケージ付けの重さ：約2KG



適用対象：10代 20代 30代 40代 学生 お年寄り 子供

適用シーン：オフィス リビング 寝室 書斎 子供部屋 ベッドサイド トイレ キッチン デスク 卓上 机 本屋 ホテル 病院 職場 会社 車載 車用 ハイブリット 乾燥 対策 ミスト スチーマー お手入れ簡単 乾燥防止 湿度 暖房 オシャレ 節電 加湿 潤い オフィス 事務所 リビング 和室 洋室 便利 売れ筋 人気 お買い得 おすすめ おしゃれ 冬 乾燥 秋冬 アロマ ウィルス 潤い 喉 のど 加湿

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