『CAPTAIN STAG キャプテンスタッグ トレッカー ソロテントUV グリーン UA-0052 1人用【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 08時 53分に出品され03月28日 08時 53分に終了予定です。即決価格は8,383円に設定されています。現在888件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

CAPTAIN STAG キャプテンスタッグ トレッカー ソロテントUV グリーン UA-0052 1人用



【商品説明】

・快適装備をプラスした本格的なソロテント

・部門名: ユニセックス大人



【サイズ】

高さ : 15.50 cm

横幅 : 16.50 cm

奥行 : 40.10 cm

重量 : 2.46 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。