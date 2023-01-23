『内視鏡カメラ デジタル内視鏡 管内カメラ IP67防水・防塵カメラ 工業内視鏡8.0mm極細いスネークカメラ 1080P LCDスクリーン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 23時 54分に出品され04月27日 23時 54分に終了予定です。即決価格は8,383円に設定されています。現在689件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

内視鏡カメラ デジタル内視鏡 管内カメラ IP67防水・防塵カメラ 工業内視鏡8.0mm極細いスネークカメラ 1080P LCDスクリーン



【商品説明】

内視鏡カメラ デジタル内視鏡 管内カメラ IP67防水・防塵カメラ 工業内視鏡8.0mm極細いスネークカメラ 1080P LCDスクリーン 分割画面表示 70水平視野角 32GB TFカード付き 自動車修理/配管整備/家電点検/壁構造検査/下水道や排水路検査 日本語表示可能 5M



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【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 12.10 cm

奥行 : 20.40 cm

重量 : 640.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。