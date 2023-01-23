『タミヤ 1/32 エアークラフトシリーズ No.24 アメリカ海軍 ヴォート F4U-1 コルセア バードゲージ プラモデル 60324【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 20時 00分に出品され03月22日 20時 00分に終了予定です。即決価格は8,383円に設定されています。現在755件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

タミヤ 1/32 エアークラフトシリーズ No.24 アメリカ海軍 ヴォート F4U-1 コルセア バードゲージ プラモデル 60324



【商品説明】

・1/32スケール 未塗装プラスチック組み立てキット

・オールカラー12ページの解説資料集付き

・完成サイズ：全長318mm、全幅390mm

・搭乗員の人形は着座姿勢と立ちポーズの2種類をセット

・組み立て塗装が必要なプラモデル。別途、接着剤や工具、塗料等が必要。



【サイズ】

高さ : 10.20 cm

横幅 : 29.40 cm

奥行 : 48.60 cm

重量 : 1.18 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。