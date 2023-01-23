『スタジオミド 九六式艦上戦闘機 ゴム動力模型飛行機キット BF-001【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月21日 01時 56分に出品され04月21日 01時 56分に終了予定です。即決価格は8,383円に設定されています。現在504件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

スタジオミド 九六式艦上戦闘機 ゴム動力模型飛行機キット BF-001



【商品説明】

・サイズ:全長:約300mm 全幅:約450mm

・スケール:1/24

・プロペラ:150mm

・原産国:日本

・翼面積:3.9dm2

・翼面荷重:12.8g

・重量:約45g



【サイズ】

高さ : 4.30 cm

横幅 : 11.50 cm

奥行 : 48.50 cm

重量 : 210.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

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