『CANOPUS スピードマスターベアリング YAMAHA FP720用FP710、FP701、Camco、Pearl P880、P850他【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 00時 39分に出品され03月15日 00時 39分に終了予定です。即決価格は8,383円に設定されています。現在207件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 その他ドラム関連用品

【商品名】

CANOPUS スピードマスターベアリング YAMAHA FP720用FP710、FP701、Camco、Pearl P880、P850他



【商品説明】

・YAMAHA FP720用【FP710、FP701、Camco、Pearl P880、P850他】



【サイズ】

高さ : 2.50 cm

横幅 : 7.10 cm

奥行 : 13.10 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。