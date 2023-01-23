『CANOPUS スピードマスターベアリング YAMAHA FP720用FP710、FP701、Camco、Pearl P880、P850他【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 00時 39分に出品され03月15日 00時 39分に終了予定です。即決価格は8,383円に設定されています。現在207件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
その他ドラム関連用品
【商品名】
CANOPUS スピードマスターベアリング YAMAHA FP720用FP710、FP701、Camco、Pearl P880、P850他
【商品説明】
・YAMAHA FP720用【FP710、FP701、Camco、Pearl P880、P850他】
【サイズ】
高さ : 2.50 cm
横幅 : 7.10 cm
奥行 : 13.10 cm
重量 : 20.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8383円
207 入札履歴
終了
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