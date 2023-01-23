『フェアファクス ファッション小物 1950321119-PK2 ピンク F【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 16時 28分に出品され03月24日 16時 28分に終了予定です。即決価格は8,383円に設定されています。現在323件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

フェアファクス ファッション小物 1950321119-PK2 ピンク F



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.70 cm

横幅 : 8.20 cm

奥行 : 23.40 cm

重量 : 50.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

ネクタイ タグ フェアファクス

ファッション小物

1950321119-PK2

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