『ビアンキ ミニショルダーバッグ NBTC-46 撥水 ネイビー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 20時 59分に出品され03月22日 20時 59分に終了予定です。即決価格は8,383円に設定されています。現在813件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ビアンキ ミニショルダーバッグ NBTC-46 撥水 ネイビー
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダー
・タテ18.5cmxヨコ30cm
・ポケットの数:5(外側2/内側3)
・メイン素材: ポリエステル
・留め具の種類: ジッパー
・表地: 本体/ポリエステル、付属/合成皮革
・重量:410g
【サイズ】
高さ : 3.80 cm
横幅 : 20.80 cm
奥行 : 32.80 cm
重量 : 460.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8383円
813 入札履歴
終了
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