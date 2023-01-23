『ビバリー 300ピースジグソーパズル キキ&ララ ユニコーンに乗って(26×38cm)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 05時 05分に出品され03月30日 05時 05分に終了予定です。即決価格は8,382円に設定されています。現在403件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ビバリー 300ピースジグソーパズル キキ&ララ ユニコーンに乗って(26×38cm)



【商品説明】

・1976，2020 SANRIO CO.，LTD.

・マイメロディ&リトルツインスターズは45周年!

・仕上がりサイズ:26×38cm

・組み立てる必要がありますか?:要



【サイズ】

高さ : 5.20 cm

横幅 : 14.40 cm

奥行 : 17.20 cm

重量 : 280.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。