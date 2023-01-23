『ANDALUS Cat Litter Mat - Kitty Litter Trapping Mat for Litter Boxes - Kitty【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 03時 17分に出品され03月18日 03時 17分に終了予定です。即決価格は8,382円に設定されています。現在95件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 商品名ANDALUS Cat Litter Mat - Kitty Litter Trapping Mat for Litter Boxes - Kitty Litter Mat to Trap Mess， Scatter Control - Washable Indoor Pet Rug and Carpet - Beige， Small (15.75"" x 11.75"") - 2 Packブランド：Andalus Brands商品サイズ：Small (15.75"" x 11.75"") - 2 Pack高さ：3.1 cm横幅：21.4 cm奥行：30.6 cm 商品番号：色：Beige素材：