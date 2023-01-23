『ANDALUS Cat Litter Mat - Kitty Litter Trapping Mat for Litter Boxes - Kitty【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 10時 46分に出品され03月22日 10時 46分に終了予定です。即決価格は8,382円に設定されています。現在443件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名ANDALUS Cat Litter Mat - Kitty Litter Trapping Mat for Litter Boxes - Kitty Litter Mat to Trap Mess， Scatter Control - Washable Indoor Pet Rug and Carpet - Black， Large (23.5"" x 15.75"")ブランド：Andalus Brands商品サイズ：Large (23.5"" x 15.75"") - 1 Pack高さ：3.3 cm横幅：21.2 cm奥行：30.3 cm 商品番号：色：Black素材：Polyvinyl Chloride