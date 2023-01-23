『DVD/米米CLUB/a K2C ENTERTAINMENT TOUR 2021 〜大芸術祭〜【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 19時 36分に出品され04月25日 19時 36分に終了予定です。即決価格は8,381円に設定されています。現在783件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 米米CLUB (コメコメクラブ こめこめくらぶ)

2022年8月10日 発売





DVD:1

1.NO SOUND OF SILENCE(君がいるだけで)

2.今夜はフル回転

3.I・CAN・BE

4.忘れないよ

5.WE ARE MUSIC !

6.芸術家

7.いただきました

8.五穀豊穣・飢餓飢饉

9.日常の私

10.文化女子

11.愛を米て

12.Eことあるサ

13.俺は河原の諜報部員

14.African Fever

15.紅い人

16.Primitive Love

17.インサートデザート

18.WHO?

19.Special Love

20.Shake Hip!

21.ア・ゲ・ハ

22.「大芸術祭」MC集 レストラン編(特典映像)

23.「大芸術祭」MC集 SUE CREAM SUE編(特典映像)

DVD:2

1.Opening

2.TIME STOP

3.愛はふしぎさ

4.君がいるだけで

5.Collection

6.SEXY POWER

7.SCS登場のテーマ

8.逢いたくて

9.chu chu chu

10.文化女子

11.ヘイワ・ノ・セカイ

12.BLOWZ JOB

13.愛を米て

14.JO登場のテーマ

15.美熱少年

16.OH! 米 GOD!

17.AWA

18.東京ドンピカ

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