『DVD/米米CLUB/a K2C ENTERTAINMENT TOUR 2021 〜大芸術祭〜【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 19時 36分に出品され04月25日 19時 36分に終了予定です。即決価格は8,381円に設定されています。現在783件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
米米CLUB (コメコメクラブ こめこめくらぶ)
2022年8月10日 発売
DVD:1
1.NO SOUND OF SILENCE(君がいるだけで)
2.今夜はフル回転
3.I・CAN・BE
4.忘れないよ
5.WE ARE MUSIC !
6.芸術家
7.いただきました
8.五穀豊穣・飢餓飢饉
9.日常の私
10.文化女子
11.愛を米て
12.Eことあるサ
13.俺は河原の諜報部員
14.African Fever
15.紅い人
16.Primitive Love
17.インサートデザート
18.WHO?
19.Special Love
20.Shake Hip!
21.ア・ゲ・ハ
22.「大芸術祭」MC集 レストラン編(特典映像)
23.「大芸術祭」MC集 SUE CREAM SUE編(特典映像)
DVD:2
1.Opening
2.TIME STOP
3.愛はふしぎさ
4.君がいるだけで
5.Collection
6.SEXY POWER
7.SCS登場のテーマ
8.逢いたくて
9.chu chu chu
10.文化女子
11.ヘイワ・ノ・セカイ
12.BLOWZ JOB
13.愛を米て
14.JO登場のテーマ
15.美熱少年
16.OH! 米 GOD!
17.AWA
18.東京ドンピカ
19.080808
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¥ 8369
落札価格8381円
783 入札履歴
終了
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