『DVD/ポルノグラフィティ/18thライヴサーキット”暁” Live at NIPPON BUDOKAN 2023 (本編DVD2枚+特典DVD1枚+CD) (初回生産限定盤)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 18時 44分に出品され03月23日 18時 44分に終了予定です。即決価格は8,381円に設定されています。現在622件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ポルノグラフィティ (ぽるのぐらふぃてぃ)

2023年5月10日 発売





DVD:1

1.悪霊少女

2.バトロワ・ゲームズ

3.カメレオン・レンズ

4.ネオメロドラマティック

5.プリズム

6.愛が呼ぶほうへ

7.ナンバー

8.クラウド

9.ジルダ

10.うたかた

11.瞬く星の下で

12.Zombies are standing out

13.メビウス

14.証言

15.アゲハ蝶

16.ミュージック・アワー

17.VS

18.テーマソング

19.暁

DVD:2

1.OLD VILLAGER(ENCORE)

2.Century Lovers(ENCORE)

3.ジレンマ(ENCORE)

4.18thライヴサーキット"暁" ドキュメンタリー

DVD:3

1.Visual Album"暁"

CD:4

1.サボテン(2022/12/06@名古屋国際会議場 センチュリーホール)

2.Hard Days， Holy Night(2022/12/16@森のホール21(松戸))

3.Stand for ones wish(2022/12/26@TOKYO DOME CITY HALL)

4.ジョバイロ(2022/12/27@TOKYO DOME CITY HALL)

5.オニオンスープ(2022/12/27@TOKYO DOME CITY HALL)