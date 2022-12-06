『DVD/ポルノグラフィティ/18thライヴサーキット”暁” Live at NIPPON BUDOKAN 2023 (本編DVD2枚+特典DVD1枚+CD) (初回生産限定盤)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 18時 44分に出品され03月23日 18時 44分に終了予定です。即決価格は8,381円に設定されています。現在622件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ポルノグラフィティ (ぽるのぐらふぃてぃ)
2023年5月10日 発売
DVD:1
1.悪霊少女
2.バトロワ・ゲームズ
3.カメレオン・レンズ
4.ネオメロドラマティック
5.プリズム
6.愛が呼ぶほうへ
7.ナンバー
8.クラウド
9.ジルダ
10.うたかた
11.瞬く星の下で
12.Zombies are standing out
13.メビウス
14.証言
15.アゲハ蝶
16.ミュージック・アワー
17.VS
18.テーマソング
19.暁
DVD:2
1.OLD VILLAGER(ENCORE)
2.Century Lovers(ENCORE)
3.ジレンマ(ENCORE)
4.18thライヴサーキット"暁" ドキュメンタリー
DVD:3
1.Visual Album"暁"
CD:4
1.サボテン(2022/12/06@名古屋国際会議場 センチュリーホール)
2.Hard Days， Holy Night(2022/12/16@森のホール21(松戸))
3.Stand for ones wish(2022/12/26@TOKYO DOME CITY HALL)
4.ジョバイロ(2022/12/27@TOKYO DOME CITY HALL)
5.オニオンスープ(2022/12/27@TOKYO DOME CITY HALL)
桜島 [DVD]
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¥ 8369
落札価格8381円
622 入札履歴
終了
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