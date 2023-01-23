『シャトー・ベイシュヴェル 2011 | 輸入ワイン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 08時 21分に出品され03月05日 08時 21分に終了予定です。即決価格は8,381円に設定されています。現在648件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 シャトー・ベイシュヴェル

サイズ： 750ml