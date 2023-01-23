『（正規品）エスコ 200V/200V 0.1kW 電磁開閉器（可逆/標準形） ESCO バイク 車 自動車 自転車【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 02時 33分に出品され04月04日 02時 33分に終了予定です。即決価格は8,381円に設定されています。現在236件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 メーカー名：エスコ / ESCO

商品名：200V/200V 0.1kW 電磁開閉器（可逆/標準形）



メーカー品番：EA940MV-121A

JANコード：4548745510348



メーカー…三菱電機型番…MSO-2×T10可逆式補助接点…1aDINレール取付サイズ…90×115×78mmモーター容量…200V 0.1kWコイル電圧…200V標準形 ※画像はイメージです。

カテゴリ 車、バイク、自転車

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