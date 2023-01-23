『Fiskars（フィスカース） プレミアムペーパートリマー 12インチ（30cm）【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 06時 43分に出品され05月05日 06時 43分に終了予定です。即決価格は8,381円に設定されています。現在655件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Fiskars（フィスカース） プレミアムペーパートリマー 12インチ（30cm）



【商品説明】

・ガイド付き

・厚紙対応



【サイズ】

高さ : 2.69 cm

横幅 : 26.11 cm

奥行 : 45.01 cm

重量 : 600.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。