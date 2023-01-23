『レンズフード ライカ LEICA M型用 金属製 (12585 / 黒) 50mm F2 / 50mm F2.8 / 50mm F3.5 /【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月13日 08時 03分に出品され03月13日 08時 03分に終了予定です。即決価格は8,381円に設定されています。現在430件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
レンズフード ライカ LEICA M型用 金属製 (12585 / 黒) 50mm F2 / 50mm F2.8 / 50mm F3.5 /
【商品説明】
・ブラック
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・ライカMシリーズ用 レンズフード
・対応機種：ライカM 50mm F2 / 50mm F2.8 / 50mm F3.5 / 35mm F2.8 / 35mm F3.5
・金属製
【サイズ】
高さ : 4.50 cm
横幅 : 7.10 cm
奥行 : 7.50 cm
重量 : 30.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8381円
430 入札履歴
終了
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