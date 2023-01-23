『バボラ (Babolat) RACKET HOLDER 6 (テニス用ラケットバッグ 6本収納) PURE DRIVE (ピュアドライブ)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 18時 23分に出品され03月22日 18時 23分に終了予定です。即決価格は8,381円に設定されています。現在238件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

バボラ (Babolat) RACKET HOLDER 6 (テニス用ラケットバッグ 6本収納) PURE DRIVE (ピュアドライブ)



【商品説明】

・サイズ : 75×32×32 cm・ポケットの数 : メインコンパートメント 2つ サイドポケット 2つ

・ストラップの数 : 2

・ハンドルの数 : 2

・収納スペースの数 : 1

・収納量 : ラケット6本・容量 : 42L

・部門名:ユニセックス大人



【サイズ】

高さ : 10.80 cm

横幅 : 35.00 cm

奥行 : 77.30 cm

重量 : 1.24 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。