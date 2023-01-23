『DJI Mini 2 インテリジェント フライトバッテリー (1065 mAh) ブラック【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 16時 28分に出品され03月24日 16時 28分に終了予定です。即決価格は8,380円に設定されています。現在245件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
DJI Mini 2 インテリジェント フライトバッテリー (1065 mAh) ブラック
【商品説明】
・ブランド:DJI
・ユニット数:1個
・電池の個数:1リチウムイオン 電池(付属)
・電池セルの構成:リチウムイオン
・飛行時間18分を実現
【サイズ】
高さ : 4.30 cm
横幅 : 6.20 cm
奥行 : 9.80 cm
重量 : 70.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8380円
245 入札履歴
終了
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