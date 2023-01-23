『大石天狗堂(Ooishi Tengudo) 小倉百人一首 時雨 桐箱入り【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 16時 54分に出品され04月17日 16時 54分に終了予定です。即決価格は8,380円に設定されています。現在967件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

大石天狗堂(Ooishi Tengudo) 小倉百人一首 時雨 桐箱入り



【商品説明】

・主な製造国 : 日本

・対象年齢 : 5歳から

・本体サイズ : 165mm×113mm×221mm

・男女共用



【サイズ】

高さ : 11.40 cm

横幅 : 16.80 cm

奥行 : 22.20 cm

重量 : 1.44 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。