イヤホン SuperTFZ カナル型 MY LOVE 2022 レッド デュアル磁気回路＋ナノグラフェン振動板 再生周波数帯域5Hz40，【2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

SuperTFZ カナル型 イヤホン MY LOVE 2022 レッド デュアル磁気回路＋ナノグラフェン振動板 再生周波数帯域5Hz?40，

スーパーティーエフゼット(SuperTFZ)



【商品説明】

・SUPERTFZ（スーパーティエフゼット）は、TFZ(ティーエフゼット)のハイブランドとして設立されました。エレガント且つ洗練されたデザイン・優れたチューニング技術・ハンドメカニクスによる優れたクラフトマンシップで、高性能ファッションイヤホンを再解釈します。伝統を打ち破る未来的で先進的なシルエットを生み出し、未知のパラレルワールドを探求。あえて人と違うことを行う革新的なパワーに満ちています。

・ダブルマグネティックサーキット(デュアル磁気回路)と超軽量ナノグラフェン振動板を採用したドライバーユニットを搭載。ハイファイサウンドに



【サイズ】

高さ : 4.10 cm

横幅 : 7.50 cm

奥行 : 18.50 cm

重量 : 110.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。