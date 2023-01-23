『イヤホン SuperTFZ カナル型 MY LOVE 2022 レッド デュアル磁気回路＋ナノグラフェン振動板 再生周波数帯域5Hz40，【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 06時 55分に出品され03月26日 06時 55分に終了予定です。即決価格は8,380円に設定されています。現在600件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SuperTFZ カナル型 イヤホン MY LOVE 2022 レッド デュアル磁気回路＋ナノグラフェン振動板 再生周波数帯域5Hz?40，
スーパーティーエフゼット(SuperTFZ)
【商品説明】
・SUPERTFZ（スーパーティエフゼット）は、TFZ(ティーエフゼット)のハイブランドとして設立されました。エレガント且つ洗練されたデザイン・優れたチューニング技術・ハンドメカニクスによる優れたクラフトマンシップで、高性能ファッションイヤホンを再解釈します。伝統を打ち破る未来的で先進的なシルエットを生み出し、未知のパラレルワールドを探求。あえて人と違うことを行う革新的なパワーに満ちています。
・ダブルマグネティックサーキット(デュアル磁気回路)と超軽量ナノグラフェン振動板を採用したドライバーユニットを搭載。ハイファイサウンドに
【サイズ】
高さ : 4.10 cm
横幅 : 7.50 cm
奥行 : 18.50 cm
重量 : 110.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8380円
600 入札履歴
終了
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