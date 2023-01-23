『ウェア phiten(ファイテン) ウォームアップシャツ ネイビー M【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 01時 08分に出品され03月27日 01時 08分に終了予定です。即決価格は8,380円に設定されています。現在304件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 スポーツ ネックレス、ブレスレット

【商品名】

phiten(ファイテン) ウォームアップシャツ ネイビー M



【商品説明】

・Color: Black

・Gender: Unisex

・Material: 100% polyester

・Size:S



【サイズ】

高さ : 6.10 cm

横幅 : 25.60 cm

奥行 : 34.60 cm

重量 : 280.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。