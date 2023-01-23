『ottostyle.jp キャットツリー 4ROOMs 120cm 据え置き 省スペース 4部屋 猫タワー シニア 子猫 ハウス 運動不足解消 多頭飼い (モスグリーン)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 22時 43分に出品され03月27日 22時 43分に終了予定です。即決価格は8,380円に設定されています。現在363件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
このタワーの最大の特徴「４つのお部屋」は、せま〜い所が 大好きなネコちゃんにぴったりのエリア。部屋の奪い合いに なりにくいので、多頭飼いのご家庭にもおすすめです。 段差はすべて31cm以下と昇り降りしやすい低めの設計 なので、子猫ちゃんや足腰の弱ったシニア猫ちゃん、障害の ある猫ちゃんでも簡単に昇り降りできる段差となっています。 部屋の角にＬ字型に設置できるので、省スペースに置く ことができます。高さも120cm以下とコンパクトな設計なので リビングに置いても圧迫感がありません。
ottostyle.jp 木登りキャットポール 猫タワー 猫爪とぎ ハンモック 昇降ステップ フェルトハンモック 幅広な台形ステップでゆっく
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落札価格8380円
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終了
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