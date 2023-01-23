『Cat-Kick 大型キャットステップ キャットウォーク キャットタワー 猫 キャットステップ 壁に穴を開けない 取り付け簡単 55×30c【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 12時 39分に出品され03月14日 12時 39分に終了予定です。即決価格は8,380円に設定されています。現在131件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Cat-Kick 大型キャットステップ キャットウォーク キャットタワー 猫 キャットステップ 壁に穴を開けない 取り付け簡単 55×30c
【商品説明】
・15kg以下の猫の使用可能
・M6ボルトとナットで強力に固定されており、安定して使用できます。
・丈夫な工業用クランプ使用。どなたでも簡単に設置できます。
・多様な機能席のカーペットは爪とぎもできます。
・狭い場所にも設置でき、空間の拡張ができます。お持ちの本棚や机などに簡単に取り付け可能
・猫が簡単に登れるように設計された大型踏み台（ステップ）、猫の休息の場にも
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8380円
131 入札履歴
終了
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