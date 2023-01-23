『Native Union Drop 磁気ワイヤレス充電器 ? ノンスリップMagSafe ワイヤレス充電パッドiPhone 14 / 14【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月19日 10時 43分に出品され03月19日 10時 43分に終了予定です。即決価格は8,380円に設定されています。現在874件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Native Union Drop 磁気ワイヤレス充電器 ? ノンスリップMagSafe ワイヤレス充電パッドiPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max/iPhone 8 以降 ? 15W 急速充電 Qi互換デバイス用
【商品説明】
・マグネットのパワー：お使いのgSfe対応iheを充電パッドに装着すれば、最大75Wの磁気ワイヤレス充電ができます。
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・充電ケーブル同梱：長めのツイストペアタイプのケーブル付属65ft/2 電源アダプタは含まれません
・汎用充電：その他Qi対応デバイス マグネット機能なし も最大5W充電ができます。
・滑らずなデザイン：溝形のシリコーンの表面が充電中のあなたのデバイスをしっかり固定し、最適な充電速度を保つことで過熱を防ぎます。
・飽きの来ない、インテリアをヒントにしたミニマルデザインで、お使いの各デバイスとの日々の暮らしをエレガ
【商品のサイズ・カラーのご用命は注文確認画面最下部のストアへのご要望へコメントにてお願いいたします。
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落札価格8380円
874 入札履歴
終了
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