Native Union Drop 磁気ワイヤレス充電器 ? ノンスリップMagSafe ワイヤレス充電パッドiPhone 14 / 14【2025年度カレンダ】

商品情報

【商品名】

Native Union Drop 磁気ワイヤレス充電器 ? ノンスリップMagSafe ワイヤレス充電パッドiPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max/iPhone 8 以降 ? 15W 急速充電 Qi互換デバイス用



【商品説明】

・マグネットのパワー：お使いのgSfe対応iheを充電パッドに装着すれば、最大75Wの磁気ワイヤレス充電ができます。

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・充電ケーブル同梱：長めのツイストペアタイプのケーブル付属65ft/2 電源アダプタは含まれません

・汎用充電：その他Qi対応デバイス マグネット機能なし も最大5W充電ができます。

・滑らずなデザイン：溝形のシリコーンの表面が充電中のあなたのデバイスをしっかり固定し、最適な充電速度を保つことで過熱を防ぎます。

・飽きの来ない、インテリアをヒントにしたミニマルデザインで、お使いの各デバイスとの日々の暮らしをエレガ



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