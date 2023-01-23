Easy Planet - グレン・スコフィールド - 宇宙が混雑した場所 - 500ピース ジグソーパズル【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

Easy Planet - グレン・スコフィールド - 宇宙が混雑した場所 - 500ピース ジグソーパズル



【商品説明】

・Nasaからインスピレーションを得た小さなキャラクターとロケットでとても楽しいので、パズルがゆっくりやや一緒に来たときに、あなたを引き立てて報酬を得られます。

・世界の不思議を考えてパズルをしている人々のためのパズルです。

・宇宙飛行士は大変複雑で、色や楽しさと幸せなディテールに囲まれています。 エイリアン、ロボット、宇宙船など。

・高品質プリント&素材 ~ 17インチ x 22インチ 完成サイズ



【サイズ】

高さ : 4.19 cm

横幅 : 19.51 cm

奥行 : 28.19 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。