『Petmate Bolster Kennel Pad Oatmeal Acrylic Berber Machine Washable Pet Bed Small 並行輸入品【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 11時 15分に出品され03月29日 11時 15分に終了予定です。即決価格は8,380円に設定されています。現在833件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名Petmate Bolster Kennel Pad Oatmeal Acrylic Berber Machine Washable Pet Bed SmallPetmate Bolster Kennel Pad Smallブランド：Petmate商品サイズ：One Size高さ：7.7 cm横幅：33.6 cm奥行：43.9 cm 商品番号：28411色：Multi素材：Polyester
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落札価格8380円
833 入札履歴
終了
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