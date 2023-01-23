『ピナクル ダック＆スイートポテト8.0kg【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 17時 07分に出品され03月30日 17時 07分に終了予定です。即決価格は8,380円に設定されています。現在2件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品説明 商品カテゴリ HJN ヤフー店 犬 ペット用品、生き物 犬用品 ドッグフード ドライフード

JANコード/ISBNコード 4988269130545

商品コード 19895475