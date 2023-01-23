『ティムコ(TIEMCO) ライン SA スープラ ロングドリフトライン(LDL)DT3F オレンシ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 07時 03分に出品され04月11日 07時 03分に終了予定です。即決価格は8,380円に設定されています。現在203件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ティムコ(TIEMCO) ライン SA スープラ ロングドリフトライン(LDL)DT3F オレンシ
【商品説明】
・カラー:オレンジ
・ラインテーパー:DT≪ティムコ フライライン≫
・ティムコ SA スープラ ロングドリフトライン(LDL)DT3F オレンジ (フライライン)
【サイズ】
高さ : 10.70 cm
横幅 : 13.20 cm
奥行 : 14.40 cm
重量 : 90.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8380円
203 入札履歴
終了
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