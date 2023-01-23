『ティムコ(TIEMCO) ライン SA スープラ ロングドリフトライン(LDL)DT3F オレンシ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 07時 03分に出品され04月11日 07時 03分に終了予定です。即決価格は8,380円に設定されています。現在203件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ティムコ(TIEMCO) ライン SA スープラ ロングドリフトライン(LDL)DT3F オレンシ



【商品説明】

・カラー:オレンジ

・ラインテーパー:DT≪ティムコ フライライン≫

・ティムコ SA スープラ ロングドリフトライン(LDL)DT3F オレンジ (フライライン)



【サイズ】

高さ : 10.70 cm

横幅 : 13.20 cm

奥行 : 14.40 cm

重量 : 90.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。