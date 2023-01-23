『アンブロ ジュニア用 JR ラインドサーモ ピステ・パンツ上下セット 裏地:トリコット起毛 UUJQJF32/UUJQJG31 プルオーバー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 01時 55分に出品され04月05日 01時 55分に終了予定です。即決価格は8,379円に設定されています。現在609件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アンブロ ジュニア用 JR ラインドサーモ ピステ・パンツ上下セット 裏地:トリコット起毛 UUJQJF32/UUJQJG31 プルオーバー



【商品説明】

・アンブロ UMBRO ジュニア用 JR ラインドサーモ ピステ・パンツ上下セット 裏地:トリコット起毛

・サイズ 100（身長95-105ｃｍ 胸囲49-55ｃｍ 胴囲47-53ｃｍ）、 110（身長105-115ｃｍ 胸囲53-59ｃｍ 胴囲49-55ｃｍ）、 120（身長115-125ｃｍ 胸囲57-63ｃｍ 胴囲51-57ｃｍ）、 130（身長125-135ｃｍ 胸囲61-67ｃｍ 胴囲53-59ｃｍ）、 140（身長135-145ｃｍ 胸囲64-72ｃｍ 胴囲54-62ｃｍ）、 150（身長145-155ｃｍ 胸囲70-78ｃｍ 胴囲58-66ｃｍ）、 160（身長155-165ｃｍ 胸



【サイズ】

高さ : 6.30 cm

横幅 : 27.70 cm

奥行 : 35.70 cm

重量 : 400.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。