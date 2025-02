Lulus ルルズ リングピロー かご バスケット かすみ草 アジサイ プリザーブドフラワー ウェディング ブライダル 結婚指輪 サイズ:【お歳暮】

商品情報

【商品名】

Lulus ルルズ リングピロー かご バスケット かすみ草 アジサイ プリザーブドフラワー ウェディング ブライダル 結婚指輪 サイズ:



【商品説明】

・It is cute and cologne. We would like to bring it to your ring girl or ring boy. The large size makes it easy to decorate at home after a wedding

・The baskets are individually hand-made, so there will be solid differences. Tilt on every basket. Not level. No or modified with severe tilting, unstanding



【サイズ】

高さ : 11.00 cm

横幅 : 14.00 cm

奥行 : 15.00 cm

重量 : 60.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。