『ottostyle.jp 木登りキャットポール 猫タワー 猫爪とぎ ハンモック 昇降ステップ フェルトハンモック 幅広な台形ステップでゆっく【2024年最新】 』はヤフオクでから03月03日 09時 42分に出品され03月03日 09時 42分に終了予定です。即決価格は8,379円に設定されています。現在504件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ottostyle.jp 木登りキャットポール 猫タワー 猫爪とぎ ハンモック 昇降ステップ フェルトハンモック 幅広な台形ステップでゆっく
【商品説明】
・?【ひとやすみもできる昇り降りしやすいステップ】 ステップは幅46cm×奥行20cmとすっきりした見た目ながら、踏み外しにくく猫ちゃんが一休みしやすいサイズ。 ?【脚が短めの子やシニア猫ちゃんにも! 昇り降りしやすい間隔】 ステップ間の高さは36cmとほどよい間隔で、シニア猫ちゃんも昇り降りしやすい高さです。
・?【低めの段差で昇り降りしやすい！ステップ付きの木登りポール】 お洒落な木製のステップが4枚付いた、昇り降りしやすい木登りポール。段差が低めなので、赤ちゃんやシニア猫ちゃん、ぽっちゃり猫ちゃんにもオススメです。 ?【選べる2種類のハンモック】 本体に付属するハンモックはクリア
【サイズ】
高さ : 32.00 cm
横幅 : 41.00 cm
奥行 : 47.00 cm
重量 : 11.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8379円
504 入札履歴
終了
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