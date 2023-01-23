d-bestino ベスティノ マルチスポーツ 大人用フリーサイズ ビブス 12枚セット (番号1〜12) 収納袋付き DBE0003 (2【2025年度カレンダ】

商品情報

【商品名】

d-bestino ベスティノ マルチスポーツ 大人用フリーサイズ ビブス 12枚セット (番号1〜12) 収納袋付き DBE0003 (2



【商品説明】

・【カラー】全5色 (0500)ブラック、(2200)サックス、(4100)イエロー、(6100)オレンジ、(7200)ピンク

・【サイズ】大人用フリーサイズ 着丈60cm × 身幅56cm 【素材】ポリエステル100%（ドライ素材）

・【付属品】本体同色の収納袋 【その他】前後に1〜12までのゼッケンプリント 【生産国】中国

・日本発のスポーツブランドのd-bestino(ベスティノ)のビブス（ゲームベスト）の12枚セット。大人用サイズ。１番から12番までのゼッケン付き。「吸汗速乾」「高耐久性」「高通気性」「なめらかな着心地」を実現したワンランク上のビブス(ゲームベスト)です。一般的なメッシュ素材



【サイズ】

高さ : 5.90 cm

横幅 : 29.10 cm

奥行 : 36.00 cm

重量 : 1.26 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。