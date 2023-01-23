『d-bestino ベスティノ マルチスポーツ 大人用フリーサイズ ビブス 12枚セット (番号1〜12) 収納袋付き DBE0003 (2【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 23時 08分に出品され03月26日 23時 08分に終了予定です。即決価格は8,379円に設定されています。現在700件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
d-bestino ベスティノ マルチスポーツ 大人用フリーサイズ ビブス 12枚セット (番号1〜12) 収納袋付き DBE0003 (2
【商品説明】
・【カラー】全5色 (0500)ブラック、(2200)サックス、(4100)イエロー、(6100)オレンジ、(7200)ピンク
・【サイズ】大人用フリーサイズ 着丈60cm × 身幅56cm 【素材】ポリエステル100%（ドライ素材）
・【付属品】本体同色の収納袋 【その他】前後に1〜12までのゼッケンプリント 【生産国】中国
・日本発のスポーツブランドのd-bestino(ベスティノ)のビブス（ゲームベスト）の12枚セット。大人用サイズ。１番から12番までのゼッケン付き。「吸汗速乾」「高耐久性」「高通気性」「なめらかな着心地」を実現したワンランク上のビブス(ゲームベスト)です。一般的なメッシュ素材
【サイズ】
高さ : 5.90 cm
横幅 : 29.10 cm
奥行 : 36.00 cm
重量 : 1.26 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8379円
700 入札履歴
終了
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