『ベンデイビス リュックサック DAYPACK メンズ ブラック【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 23時 46分に出品され03月08日 23時 46分に終了予定です。即決価格は8,379円に設定されています。現在276件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ベンデイビス リュックサック DAYPACK メンズ ブラック



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダーストラップ

・タテ46cmxヨコ29cmxマチ15cm

・ポケットの数:8(外側5/内側3)

・留め具の種類: ファスナー

・留め具の種類: 面ファスナー

・表地: ポリエステル

・重量:660g



【サイズ】

高さ : 15.00 cm

横幅 : 29.00 cm

奥行 : 49.00 cm

重量 : 740.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ベンデイビス

リュックサック

DAYPACK

メンズ

ブラック