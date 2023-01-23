『ベンデイビス リュックサック DAYPACK メンズ ブラック【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 23時 46分に出品され03月08日 23時 46分に終了予定です。即決価格は8,379円に設定されています。現在276件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ベンデイビス リュックサック DAYPACK メンズ ブラック
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダーストラップ
・タテ46cmxヨコ29cmxマチ15cm
・ポケットの数:8(外側5/内側3)
・留め具の種類: ファスナー
・留め具の種類: 面ファスナー
・表地: ポリエステル
・重量:660g
【サイズ】
高さ : 15.00 cm
横幅 : 29.00 cm
奥行 : 49.00 cm
重量 : 740.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8379円
276 入札履歴
終了
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