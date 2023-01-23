『electro-harmonix エレクトロハーモニクス 小型ヘッドホンアンプ Headphone Amp 国内正規品【2024年最新】 』はヤフオクでから03月28日 07時 04分に出品され03月28日 07時 04分に終了予定です。即決価格は8,379円に設定されています。現在342件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

electro-harmonix エレクトロハーモニクス 小型ヘッドホンアンプ Headphone Amp 国内正規品



【商品説明】

・ペダルエフェクトや楽器のトーンを最大限に活かす設計で、ハイゲインなサウンドにも対応可能

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・超軽量でコンパクトなヘッドフォン・アンプ



【サイズ】

高さ : 7.11 cm

横幅 : 8.89 cm

奥行 : 14.73 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。