『electro-harmonix エレクトロハーモニクス 小型ヘッドホンアンプ Headphone Amp 国内正規品【2024年最新】 』はヤフオクでから03月28日 07時 04分に出品され03月28日 07時 04分に終了予定です。即決価格は8,379円に設定されています。現在342件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
electro-harmonix エレクトロハーモニクス 小型ヘッドホンアンプ Headphone Amp 国内正規品
【商品説明】
・ペダルエフェクトや楽器のトーンを最大限に活かす設計で、ハイゲインなサウンドにも対応可能
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・超軽量でコンパクトなヘッドフォン・アンプ
【サイズ】
高さ : 7.11 cm
横幅 : 8.89 cm
奥行 : 14.73 cm
重量 : 160.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8379円
342 入札履歴
終了
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