『HoneyGuaridan 自動給餌器 猫 中小型犬用 自動餌やり器 6.5L大容量 ペット給餌器 自動えさやり器 タイマー式 定時定量1日【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 01時 45分に出品され03月16日 01時 45分に終了予定です。即決価格は8,378円に設定されています。現在50件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
HoneyGuaridan 自動給餌器 猫 中小型犬用 自動餌やり器 6.5L大容量 ペット給餌器 自動えさやり器 タイマー式 定時定量1日
【商品説明】
・【10秒音声録音 時間通りに餌】猫や犬用自動給餌器録音機能付き。録音設定後、給餌時間ごとに再生されます、これはあなたの愛犬愛猫に食べることを思い出させるだけでなく、彼に安心感を与えるでしょう。録音が不要な場合は、オフにすることができます。
・【6.5L大容量 安心して外出】当社の製品には、6.5Lの大容量透明餌タンク、連続給餌可能、猫&中小型犬に適しています。外出時、ペットの餌の心配はありません。透明なフードバケツでいつでも残りのフードを確認できます、残量不足で給餌できないことがなくなります。
・【乾燥剤内蔵 新鮮な食事】自動餌遣り機の蓋には乾燥剤バッグが付いています、湿気から食品を守り、安全で
【サイズ】
高さ : 19.80 cm
横幅 : 25.60 cm
奥行 : 39.29 cm
重量 : 2.10 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8378円
50 入札履歴
終了
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