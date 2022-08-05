『Coil - New Backwards LP レコード 輸入盤【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月18日 21時 58分に出品され05月18日 21時 58分に終了予定です。即決価格は8,378円に設定されています。現在199件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 タイトル: New Backwards

アーティスト: Coil

現地発売日: 2022/08/05

レーベル: Infinite Fog



その他スペック:

リイシュー（復刻・再発盤)/リマスター版