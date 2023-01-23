『SteelSeries ゲーミングヘッドセット マイク付き 有線 密閉型 PC PS5 PS4 Switch 対応 Arctis 3 61503【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 00時 14分に出品され03月30日 00時 14分に終了予定です。即決価格は8,378円に設定されています。現在897件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
2019 Edition・ブラック 調整可能 61503
・・Color:ブラック
・SteelseriesのゲーミングヘッドセットArctis 3は、どこでゲームを行おうと対応できるようにデザインされている有線のマイク付きヘッドセット。極上のサウンド、快適さ、プレイスタイルをPC、PlayStation(PS4 PS5)、Xbox One、Nintendo Switch、VR、モバイルなどのあらゆるゲーミングプラットフォームで実現。3.5mmケーブルは取り外し可能です。
・ゲーミングヘッドセットArctis 3に搭載されたDiscord認定 ClearCastノイズキャンセリングマイクロフォンは、空母デッキクルーが使用しているものと同じ双方向性デザインを採用しており、優れたノイズキャンセリングにより、クリアで自然な音声を再現。
・ゲーミングヘッドセットArctis 3は、細部までクリアに聞こえるように調整されており、Arctisの特徴的なサウンドスケープが控えめながらも決め手となる重要な音を際立たせ、ゲームのオーディオの良さを際立たせます。
・Arctis 3には軽量構造、
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落札価格8378円
897 入札履歴
終了
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